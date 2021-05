[Le pitch du lundi] Découvrez Coachline, une start-up spécialiste du coaching en entreprise

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Coachline DR Coachline veut démocratiser le coaching en mixant le meilleur du numérique et de l'humain.

Coachline est né de la rencontre du coaching et du numérique. Cette jeune pousse veut proposer un accompagnement sur mesure au plus grand nombre. La prestation proposée est conçue au plus près des besoins et des contraintes de l'entreprise cliente. « Sur les coûts, nous avons, grâce au digital, une approche plus accessible », complète Florence Rollot, la cofondatrice et CEO de Coachline.

La start-up mise aussi sur un mix entre l'utilisation de coachs en chair et en os et de bots. Côté humain, les coachs retenus par l'entreprise sont le plus souvent des personnes qui connaissent bien le monde de l'entreprise et qui ont suivi un processus. « Tous sont certifiés par les grandes organisations qui représentent le métier », assure la CEO.

Fiche d'identité