Le nucléaire revient en grâce auprès des Français, selon le baromètre du progrès du Medef

Démocratisation de l’intelligence artificielle générative, réflexions sur l’approvisionnement énergétique, lutte contre le réchauffement climatique… Face aux grands bouleversements du moment qui ont un impact sur l’économie, le Medef a cherché à connaître le regard des Français sur plusieurs technologies à travers un baromètre réalisé avec Odoxa et dévoilé ce vendredi 5 mai par L’Usine Nouvelle. Et à ce petit jeu, l’énergie nucléaire marque des points, avec la plus forte progression sur les trois dernières années.

L’échantillon représentatif de 1 005 Français questionnés en ligne en janvier 2023 est favorable à 70% à cette énergie bas carbone et disponible dans leur pays, alors qu’ils n’étaient que 34% à en avoir une vision avant tout positive lors d’une précédente édition de l’étude conduite fin 2019.

