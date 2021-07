Le moral des industriels au zénith, malgré des difficultés d'embauches et d'approvisionnements

15 jours gratuits et sans engagement

Le redémarrage rapide de la quatrième vague épidémique provoqué par le variant delta, avec près de 20 000 cas de Covid-19 enregistrés le 21 juillet, n’a pour l’instant pas entamé l’optimisme des chefs d’entreprises. Même s’il s’est un peu replié par rapport à juin, le moral des chefs d’entreprises reste proche de son plus haut niveau depuis 2007. Dans l’industrie, l’indicateur du climat des affaires poursuit sa hausse en juillet, pour atteindre 110, largement au-dessus de sa moyenne de longue période. « Jusqu’à présent, il y avait d’un côté l’industrie qui repartait et les services à la traîne. Là, tout le monde va bien », reconnait Eric Heyer, le directeur du département conjoncture de l’OFCE. Mais l’enquête de l’Insee reflète en grande partie la situation avant le 12 juillet et les annonces du président de la République sur le pass sanitaire. « Il faudra voir quelle sera la correction en août », met en garde l’économiste.