A Washington, Bruno Le Maire et Robert Habeck réclament plus de transparence sur l’Inflation reduction act

Joe Biden voulait-il réellement mentionner dans son discours sur l’état de l’Union la visite du ministre de l'Economie français, Bruno Le Maire, et du vice-chancelier et ministre de l'Economie allemand, Robert Habeck, à Washington? Mardi 7 février au soir, du Capitole, le président américain n’a pas manqué de rappeler, que «bien qu’on le critique ici ou là pour sa politique», il n'en démord pas, «la chaîne d’approvisionnement industrielle commence ici, aux Etats-Unis».

Si Bruno Le Maire et Robert Habeck entendaient amender le protectionnisme de l'Inflation reduction act (IRA), dont les ristournes fiscales, essentiellement destinées aux batteries et aux véhicules américains pénalisent les industriels européens, ils ont eu le droit à une réponse des plus directes par un président qui, durant sa campagne, avait repris le slogan America First de son prédécesseur Donald Trump et, par exemple, promis aux syndicats de la métallurgie de ne signer aucun accord commercial avec des producteurs d’aluminium étrangers.

Un «message» adressé à la politique industrielle américaine

[...]