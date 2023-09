Le guichet d’aides à l’énergie pour les entreprises n’a pas fait le plein, loin de là

Le coût du guichet d’aides à l’énergie pour les ETI et les grands groupes devrait être moindre que prévu. Sept milliards d’euros avaient été budgétés pour aider les plus grandes entreprises à payer leurs factures de gaz et d’électricité. Au final, seuls 80 millions d’euros ont été consommés en 2022, selon un rapport du Sénat.

