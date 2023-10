Le groupe niçois TSE inaugure une canopée agrivoltaïque de 3 hectares dans la Somme

Au-dessus d'un champ de maïs, des panneaux photovoltaïques produisent de l'électricité avec un système d'irrigation intelligent. Le 21 septembre dernier, le producteur indépendant d'énergie solaire niçois TSE, a inauguré une canopée agrivoltaïque à Brouchy (Somme). «Cette installation est une première mondiale de par son système de gestion de la ressource en eau, explique Mathieu Debonnet, président de l'entreprise qui a protégé sa technologie par plusieurs brevets français et européens. Les économies devraient être de 20 à 30%. Cette innovation technologique a été totalement conçue et développée au centre de R&D à Bourgoin-Jallieu par une équipe d’ingénieurs hautement qualifiés sur les problématiques de structure et de data.» L’investissement global dans l’installation de Brouchy s’élève à environ 7 millions d’euros.

