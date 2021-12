Le groupe Gorgé confirme son intérêt pour la pépite technologique iXblue

Drones maritimes autonomes, sismographes, centrales inertielles, gyromètre à fibre optique… Fondée en 2001 et implantée à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), la société iXblue est souvent décrite comme une pépite technologique. Avec sa pléthore d’activités, elle a tout pour plaire. Alors que des rumeurs insistantes circulent sur une possible mise en vente par son fondateur et patron Hervé Arditty, les candidats se bousculent au portillon. Lundi 27 décembre, le groupe Gorgé - lui aussi présent dans les drones, mais également l’ingénierie et les systèmes de protection - a annoncé par communiqué «avoir remis une offre indicative non engageante pour le rachat de la société iXblue», confirmant une information de l’Agefi.