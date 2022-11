Le groupe ADP dévoile à Pontoise le premier terminal pour taxis volants

Petit à petit, les taxis volants font leur nid dans Paris. Le groupe ADP a dévoilé, jeudi 10 novembre, le premier terminal test pour l’exploitation des futurs aéronefs électriques à décollage et atterrissage vertical (eVTOL) au niveau de l’aérodrome de Pontoise Cormeilles-en-Vexin (Val d’Oise), à 35 km au nord-ouest de Paris. Une infrastructure clé pour la future exploitation de ces engins, laquelle se rapproche à grands pas : le groupe ADP et ses partenaires visent toujours une première exploitation commerciale expérimentale lors des Jeux olympiques de Paris en 2024 via cinq terminaux. Le VoloCity – un biplace équipé de 18 rotors – a réalisé un vol intégré dans le trafic aérien conventionnel.

