Le grand come-back des préretraites

Chez Bosch à Rodez, dans l’Aveyron, 750 emplois supprimés d’ici à 2025. L’annonce, tombée le 5 mars, a fait l’effet d’une bombe dans la ville, où l’équipementier allemand est le premier employeur privé, avec 1 250 salariés. La direction promet qu’il n’y aura pas de départs contraints, uniquement des retraites anticipées et des départs volontaires. Une fois de plus. A LIRE AUSSI Le groupe Bosch prévoit la suppression de plus de 750 emplois à Onet-le-Château