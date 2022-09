Le gouvernement met 16 milliards d’euros pour réduire les factures d’énergie en 2023

Y aura-t-il assez de gaz et d’électricité cet hiver ? Le risque de pénurie n’a pas complètement disparu des préoccupations du gouvernement. Pour passer l’hiver sans encombre, les entreprises et les ménages vont devoir réduire leurs consommations aux heures de pointe. Mais « dans les scénarios les plus probables, si chacun prend ses responsabilités et fait preuve de la sobriété nécessaire, il n’y aura pas de coupure », rassure Elisabeth Borne, la Première ministre, qui a reçu un peu plus tôt, le 14 septembre, les prévisions des deux gestionnaires GRTgaz et RTE. Mais dans l’immédiat, le casse-tête est d’un autre ordre pour le gouvernement. Face à « des prix anormalement élevés » de l’énergie, celui-ci doit tenir une ligne de crête étroite. « Nous devons continuer à répondre aux inquiétudes tout en veillant à ne pas creuser davantage notre dette et à cibler au mieux nos dispositifs», a détaillé Elisabeth Borne.

Eviter une augmentation de 120 % des factures d'électricité et de gaz en 2023

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]