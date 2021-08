Le gouvernement lance un appel à projets pour faire bouger le transport ferroviaire

15 jours gratuits et sans engagement

Afin de ne pas rater le train de la transition écologique et numérique dans le transport ferroviaire, la France veut investir dès maintenant. Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports et Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, ont ainsi dévoilé jeudi 29 juillet un appel à manifestation d'intérêt nommé «Digitalisation et décarbonation du transport ferroviaire».