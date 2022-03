Le gouvernement prend deux mesures en faveur de la 5G industrielle

Philippe Herbert a remis le jeudi 3 mars son rapport sur la 5G industrielle à Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, et Cédric O, secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques. Cette mission lui a été confiée en octobre 2021 avec un triple objectif : développer les usages de la 5G dans l’industrie française et accélérer l’appropriation de la technologie par les professionnels ; identifier les freins à son déploiement ; et proposer des actions d’accompagnement des industriels dans le déploiement de services 5G innovants.

