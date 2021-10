Le gouvernement lâche peu à court terme pour les électro-intensifs

15 jours gratuits et sans engagement

La réunion était attendue de pied ferme par les industriels les plus consommateurs d’énergie. A l’issue de leur table ronde le 19 octobre avec la ministre de la Transition énergétique Barbara Pompili et Agnès Pannier-Runacher, en charge de l’industrie, les électro-intensifs ne sont pas pleinement rassurés. Alors que les prix du gaz et de l’électricité restent à des niveaux inédits, ils plaident depuis plusieurs semaines pour des mesures de soutien afin d'alléger leur facture énergétique.