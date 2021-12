Le gouvernement annonce de nouveaux prêts pour les entreprises affectées par les pénuries

A quatre mois de l'élection présidentielle, le gouvernement bichonne les entreprises de l'industrie. Explosion des prix du fret maritime et des matières premières, pénurie de semi-conducteurs... Nombre d'entre elles font état d'importantes difficultés d'approvisionnement engendrées par le Covid-19 et la forte reprise économique à l'échelle mondiale. Afin de répondre à leurs problèmes de trésorerie, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, la ministre du Travail Elisabeth Borne et la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher ont annoncé de nouvelles mesures de soutien.