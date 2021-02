Le geste technique industriel se met à l’e-learning

Avec le confinement, la formation à distance a explosé. Webinaires et cours en visioconférence se sont multipliés, pour apprendre à manager une équipe à distance (le hit de l’année 2020 !), se perfectionner dans un logiciel ou développer ses soft skills. Plus difficile, en revanche, de former à distance à la soudure, à la conduite d’un engin de levage ou au nettoyage industriel.