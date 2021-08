Le franco-autrichien Valneva évoque des résultats positifs pour son vaccin contre le chikungunya

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Mufid Majnun / Unsplash Le taux d'efficacité du vaccin de Valneva dépasserait largement celui requis par la FDA.

Fièvre, douleurs articulaires et musculaires sévères, maux de tête... Transmis par les moustiques, le chikungunya infecte chaque année des centaines de milliers de personnes, principalement en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. L'impact social et économique de cette maladie rarement mortelle est considérable, car il n'existe à ce jour aucun vaccin ou traitement efficace.

Efficace à 98,5 %

Cette situation pourrait cependant bientôt changer, grâce au laboratoire franco-autrichien Valneva. Ce dernier a en effet annoncé jeudi 5 août des premiers résultats jugés « positifs » concernant l'étude de phase III de son candidat vaccin à injection unique. Vingt-huit jours après avoir reçu leur dose, 98,5 % des 264 participants d'un sous-groupe défini dans le protocole avaient développé un taux d'anticorps suffisant pour neutraliser le virus.

Le candidat vaccin, nommé VLA1553, a également été bien toléré chez les plus de 3 082 participants évalués pour établir son innocuité, avec des effets indésirables légers ou modérés de courte durée et sans problème de sécurité. Les résultats définitifs de cet essai mené chez 4 115 adultes sur 44 sites aux Etats-Unis devraient être connus dans les six prochains mois.

Un vaccin contre le Covid-19

« Nous avons fait un pas de plus vers la résolution de cette menace de santé publique majeure, croissante et non satisfaite, a commenté dans un communiqué le médecin hygiéniste en chef de Valneva, Juan Carlos Jaramillo. Nous continuerons à travailler avec les autorités réglementaires pour mettre le VLA1553 sur le marché dès que possible ». Celle-ci pourrait bien être obtenue rapidement, la Food and Drug Administration, l'autorité compétente aux Etats-Unis, ayant requis un taux d'efficacité de 70 % pour une demande d'autorisation.

Parallèlement, le laboratoire franco-autrichien travaille aussi sur un vaccin contre le Covid-19, également en étude clinique de phase III. Il est d'ailleurs actuellement en négociations avec la Commission européenne pour une éventuelle commande de doses, mais il devra encore recevoir le feu vert de l'Agence européenne du médicament.

Avec Reuters (Reportage Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)