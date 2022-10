Le français GTT lance le concept du méthanier à trois cuves

Un méthanier à trois cuves pourra naviguer sur les océans dans les prochaines années. L’avantage est avant tout économique pour les armateurs. GTT, le spécialiste français des confinements à membranes pour le stockage et le transport des gaz liquéfié, vient de développer un nouveau concept pour les futurs méthaniers, qui a déjà reçu l’approbation de principe (AiP) de la part de DNV et de Bureau Veritas. «Cette première certification valide notre concept dans ses grands principes, explique Jean-Baptiste Boutillier, directeur innovation chez GTT à L’Usine Nouvelle. L’AiP nous permet déjà de discuter avec les grands chantiers sud-coréens. Sauf si les commandes déjà passées sont modifiées, on ne devrait pas voir cette nouvelle génération de méthanier à l’eau avant 2026 ou 2027.»

