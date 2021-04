Le Français DNA Script au cœur du projet de la Darpa américaine de modules de production de vaccins d’urgence

L’objectif est très ambitieux : créer, d’ici à 4 ou 5 ans, des modules mobiles de production de vaccins à ADN ou ARN et de solutions thérapeutiques d’urgence, capables de délivrer jusqu’à 500 doses en seulement 1 à 3 jours, sur n’importe quel terrain dans le monde. Le projet, baptisé NOW (Nucleic acids On-demand Worldwide, soit des acides nucléiques à la demande partout dans le monde), est mené par la Darpa, l’agence américaine de Défense pour les projets de recherche avancée, et vise à donner aux forces armées ou à des équipes humanitaires les moyens de contrer, in situ et le plus rapidement possible, toute menace d’agent pathogène émergent ou de risques nucléaire, chimique, bactériologique ou radiologique.