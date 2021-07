Le fonds social climat, l'outil de Bruxelles pour prévenir une crise des Gilets jaunes en Europe

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Thomas Bresson La Commission européenne envisage un fonds social dans le cadre de son plan climat pour tenter d'éviter une crise à l'image des Gilets jaunes en France.

Les immenses efforts européens pour abaisser les émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030, et atteindre la neutralité en 2050, vont affecter les industriels, mais aussi les citoyens. Car la proposition de la Commission, présentée le 14 juillet, soumet deux nouveaux secteurs à un marché carbone: les transports routiers et le chauffage des bâtiments.

Si cela motivera le développement de nouvelles offres moins consommatrices d'énergies fossiles dans ces secteurs, une partie de la hausse du prix du carbone va se répercuter à court terme sur les consommateurs à la pompe et au compteur pour le chauffage. Avec à la clé une possible "gilets-jaunisation", cette fois-ci de toute l’Europe. Un risque sur lequel alertait le récent rapport sur les grands défis économiques de Pascal Blanchard et Jean Tirole.

Les auteurs notaient que "les 'perdants' des mesures en faveur du climat sont souvent négligés". "La taxe carbone, qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes, se justifiait sur le plan économique. Toutefois, c’est l’absence de mesures destinées à compenser, au moins en partie, ses conséquences sur les ménages défavorisés et les automobilistes en zones rurales et périurbaines peu desservies par les transports publics qui lui a été reprochée", ajoutaient Pascal Blanchard et Jean Tirole.

