Le financement obligatoire des entreprises est en train de changer de paradigme

Banques et entreprises partagent le même constat. En matière de financement, la donne change. En particulier sur le marché de la dette obligataire, une source de financement complémentaire aux prêteurs bancaires pour de nombreuses sociétés. Hausse des taux directeurs de la Banque centrale européenne attendue pour l’été, inflation de 8,1% sur un an en mai dans la zone euro, tensions sur les chaînes d’approvisionnement, incertitudes liées à la guerre en Ukraine… « L’environnement financier général est bouleversé, constate Jean-Baptiste Giros, de la banque de financement et d’investissement de BNP Paribas, auprès de L’Usine Nouvelle. Nous entrons dans un nouveau paradigme donc les investisseurs sont un peu plus attentistes et plus naturellement orientés vers les bonnes qualités de crédits et les maturités plus courtes. »

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]