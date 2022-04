Dès la première question du débat de l’entre-deux-tours mercredi 20 avril, Marine Le Pen a clamé vouloir « rendre leur argent aux Français », notamment en réduisant la TVA sur l’essence, le fioul, le gaz et l’électricité à 5,5% (contre 20% actuellement). Dans son programme, la candidate du Rassemblement national (RN) à l’élection présidentielle évoque un « effort très significatif (…) sur tous les produits énergétiques ». En face, le président candidat Emmanuel Macron ne moufte pas, prend quelques notes. Ce n’est qu’un peu plus tard qu’il répliquera en évoquant une mesure « deux fois plus efficace que la baisse de la TVA » : le « bouclier » mis en place dans l’Hexagone dès l’automne 2021, pour bloquer temporairement les prix du gaz et de l’électricité.

