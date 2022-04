Lors du débat télévisé de l’entre-deux tours, mercredi 20 avril, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont présenté deux visions radicalement opposées de ce que serait leur réforme des retraites. Le premier souhaite que les Français travaillent plus longtemps, pour réduire les déficits, la deuxième que ceux qui ont commencé à travailler jeunes partent plus tôt qu’aujourd’hui, quitte à accroître fortement les dépenses.