Première préoccupation des Français : le pouvoir d’achat. C'est d'ailleurs le premier thème à avoir été abordé au cours du débat télévisé de l’entre-deux tours, mercredi 20 avril. Bien que le pourvoir d’achat (exprimé en revenu disponible brut) ait connu de 2017 à 2021 une hausse supérieure aux deux précédents quinquennats (+0,9% en moyenne par an) selon les calculs de l'OFCE, le sujet domine la campagne présidentielle.

La préoccupation est montée chez les Français à partir de l’été 2021, à la mesure de la hausse des prix de l’énergie d’abord, puis de celle des autres produits. La guerre en Ukraine a aggravé la situation, pour aboutir à une inflation de 4,5% sur un an en mars. Selon l’institut de sondage Elabe, le thème du pouvoir d’achat est devenu en octobre 2021 celui qui comptait le plus dans l’élection présidentielle pour 45% des Français, loin devant la sécurité et l’environnement.

