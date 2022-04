Davantage de recours à l’intelligence artificielle (IA) dans la rénovation des logements et la gestion des infrastructures, tel est l’objectif du nouveau consortium RenovAlte. « On exploite nos données personnelles partout. C’est presque une évidence de faire la même chose pour la gestion des infrastructures. Pour mieux gérer nos ressources, faire moins de neuf à l’avenir, et bâtir à partir de l’existant, nous devons avoir des briques technologiques. Il faut mieux rénover et anticiper la dégradation des bâtiments ou des routes », explique Quentin Panissod, coordinateur du projet.

