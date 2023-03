Le commerce extérieur français touche le fond

Le déficit commercial peut-il tomber encore plus bas? En 2022, il a atteint le record de 164 milliards d’euros. De quoi faire oublier le niveau – déjà record – de 2021 et ses 85 milliards d’euros de déficit. Bien sûr, la facture énergétique pèse lourd dans cette dégradation, selon les Douanes. L’envol des prix du gaz et du pétrole après le début de la guerre en Ukraine, aggravé par la dépréciation de l’euro et la disparition des exportations d’électricité faute de disponibilité du parc nucléaire, a plus que doublé le coût de la facture énergétique, passée de 45 milliards à 115 milliards d’euros entre 2021 et 2022. Mais le ministre délégué au Commerce extérieur Olivier Becht le concède: «Il faut être lucide. La moitié du déficit est imputable à l’énergie, mais nous avons aussi un déficit structurel, qui malheureusement se maintient.» Hors énergie, celui de la balance commerciale des seuls biens manufacturés est deux fois plus élevé qu’en 2019, à 78,5 milliards d’euros.

