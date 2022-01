Le chômage recule de près de 18% en un an dans l’industrie

Bonne nouvelle sur le front de l'emploi. Les données publiées le 26 janvier par Pôle emploi témoignent d’un recul de 12,6% du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A en France (hors Mayotte), entre décembre 2020 et décembre 2021. Entre le troisième et le quatrième trimestre 2021, la baisse est de 5,9%, pour s’établir à 3,3 millions de chômeurs sans aucune activité, au plus bas depuis 2012. En y ajoutant les demandeurs d’emploi ayant eu une activité (catégories B et C), la baisse est moins spectaculaire (3,6% sur le trimestre, 5,8% sur l’année), mais reste importante.