Tandis que l’Union européenne finalise un embargo sur le pétrole russe, la raffinerie allemande PCK de Schwedt, dans le Brandebourg, craint désormais pour sa survie. Collé à la frontière avec la Pologne à 100 kilomètres de Berlin, le site est en effet approvisionné à 100 % par du brut russe via l’oléoduc Droujba, lui-même contrôlé par le groupe proche du Kremlin, Transneft. Traitant 11,6 millions de tonnes de pétrole par an, PCK raffine 95 % du carburant, du kérosène et du fioul utilisés à Berlin et dans le Land du Brandebourg. Il dessert aussi la Poméranie du Nord-Westphalie et une partie de l’ouest de la Pologne. A elle seule, la société représente 10 % du marché national du raffinage et reste l’un des derniers reliquats qui relie l’Allemagne au pétrole russe, dont elle est parvenue à réduire sa dépendance de moitié.

C’est pourquoi le gouvernement se démène pour trouver de nouvelles sources de fourniture, en vue de l’embargo d’ici à la fin 2022.

