Le bureau d’études bordelais Bee&co propose de méthaniser les biodéchets à la source

Plutôt que de collecter les biodéchets de nos poubelles et de les acheminer dans un centre de méthanisation, le bureau d’études de Floirac (Gironde) Bee&Co se propose de les transformer en biogaz à la source. Les deux cofondateurs de la PME, Véronique Pérez, ingénieure process, et Philippe Brousse, spécialiste de l’automatisation, ont compacté dans six conteneurs de 20 pieds une unité complète de méthanisation (broyage, digesteurs, cogénération et valorisation organique) occupant de 45 à 340 m2 suivant sa capacité, qui peut aller de 30 à 30 000 tonnes de biodéchets par an. «Toutes les Biobeebox produisent du compost et de l’eau ultra-filtrée, utilisable en eau d’arrosage», explique Philippe Brousse.

Deux projets dans des centres commerciaux

