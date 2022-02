Technos et Innovations

En matière de politique industrielle, il y a eu un avant et un après Covid-19 lors du quinquennat d'Emmanuel Macron. La crise des gilets jaunes a aussi marqué un tournant. L'Usine Nouvelle revient sur les réussites et les ratés des cinq années du quinquennat du président Macron, autour de grands thèmes économiques : la politique industrielle, l'environnement, l'emploi et les compétences, l'innovation...