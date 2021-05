Le bilan décevant des aides à l'embauche des jeunes

Le ministère du Travail et le Conseil d’analyse économique publient deux premières évaluations de l’impact de l’aide à l’embauche d’un jeune (AEJ) sur l’emploi des moins de 26 ans. Entre août 2020, date de l’entrée en vigueur de la mesure, et fin 2020, 240 000 aides ont été versées aux employeurs. D’un montant de 4 000 euros par an (proratisé en fonction du nombre de mois), elles devaient concerner, jusqu’à fin mars 2021, une embauche en CDI ou en CDD de trois mois ou plus, à un salaire ne pouvant excéder deux SMIC – l’aide a été prolongée jusqu’à fin mai, pour les jeunes recrutés à un salaire jusqu’à 1,6 SMIC.