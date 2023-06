Le bateau volant SeaBubbles s’apprête à décoller sur le lac d’Annecy

«Prêt pour le vol ?» La remarque peut surprendre alors que nous sommes assis dans un bateau au milieu du lac d’Annecy (Haute-Savoie). Pourtant, quelques instants plus tard, le capitaine accélère et l’embarcation s’élève à une cinquantaine de centimètres au-dessus des eaux turquoise. De la science-fiction ? Non, il s’agit du taxi volant de la société SeaBubbles, installée à Saint-Jorioz. Du 1er juillet au 31 août, cette dernière effectuera deux fois par jour la navette entre Annecy et la ville de Veyrier-du-Lac, sur la rive d’en face, moyennant neuf euros par passager. Une première ligne pilote pour l’entreprise qui revendique «zéro vague, zéro bruit et zéro émission».

