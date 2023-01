Le baromètre des salaires des métiers de la production industrielle

Alors que l'inflation a marqué l'année 2022 et s'annonce toujours forte en 2023, L'Usine Nouvelle publie tous les trois mois, en partenariat avec l'entreprise de travail temporaire MisterTemp', un baromètre des salaires intérimaires dans l'industrie, sur la base de cinq métiers de la production: cariste magasinier, agent de production, soudeur, poseur, agent de conditionnement.

Plus les salaires sont proches du Smic, plus ils bénéficient des hausses successives du salaire minimum, notamment grâce à la revalorisation des minima de branche. Dans les métiers les plus demandés, les pénuries de compétences et la reprise de l'activité poussent également les rémunérations vers le haut. Les taux horaires ont connu, en 2022, des hausses inédites depuis de nombreuses années. Elles se sont légèrement tassées en fin d'année, comme l'inflation, annonçant des augmentations moins fortes en 2023.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]