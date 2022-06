Laurent Alexandre, un ouvrier de l'aéronautique à l'Assemblée nationale

Il dit avoir ressenti « une grande émotion », en entrant à l’Assemblée nationale en début de semaine, mais aussi « une grande fierté ». Laurent Alexandre, élu le 19 juin député (LFI) de la 2e circonscription de l’Aveyron (autour de Villefranche-de-Rouergue), y portera la voix des ouvriers. Agé de 49 ans, il travaille depuis 1998 chez Ratier-Figeac, industriel de l’aéronautique de Figeac (Lot). Fils d'un ouvrier et d'une femme de ménage, il est entré chez Ratier-Figeac comme ouvrier, après un CAP et un BEP d’électrotechnicien, puis un bac pro et un BTS de « mise en œuvre des matériaux composites ». Depuis cinq ans, il y est responsable de la maintenance préventive.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]