Laurence Boone, une économiste en charge des dossiers européens au sein du nouveau gouvernement Borne

En confiant le portefeuille de l’Europe à Laurence Boone, la Première ministre Elisabeth Borne promeut une économiste très écoutée et déjà dotée d’un solide carnet d’adresse à l'international. Agée de 53 ans, Laurence Boone était depuis 2018 la cheffe économiste de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). Au sein de l’organisme basé à Paris, qui regroupe 38 pays membres pour promouvoir des réformes économiques communes, elle pilotait une équipe de plus de 150 experts. Elle en était devenue la secrétaire générale adjointe ces derniers mois. Comme secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Affaires étrangères, Laurence Boone succède à Clément Beaune, nommé ministre délégué aux Transports.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]