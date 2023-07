La viande de synthèse s'invite au menu d'un restaurant aux Etats-Unis, le début d'une nouvelle ère ?

C’est une prouesse technologique servie comme un mets de roi. Niché dans un ramequin à motifs aztèques, relevé d’un succulent aïoli de piments brulés, ce «tempura» pané chic et cosmopolite proposé le 1er juillet par la célèbre cheffe française Dominique Crenn dans l’un de ses trois restaurants renommés de San Francisco, le Bar Crenn, glorifiait avant tout sa matière première : une croquette de poulet de synthèse entièrement conçue en laboratoire par la start up californienne Upside Foods à partir de cellules prélevées par biopsie sur un volatile toujours vivant, et offerte ce soir-là aux heureux gagnants d’un concours sur Internet.

