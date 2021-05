La vaccination par la médecine du travail s'intensifie... et bénéficiera du Pfizer

Plus de doses, et des vaccins autres qu’AstraZeneca… Laurent Berger et Geoffroy Roux de Bézieux ont-ils été entendus ? Lundi 3 mai, le secrétaire général de la CFDT et le président du Medef réclamaient, de concert, un élargissement de la vaccination des salariés par la médecine du travail, alors que celle-ci plafonnait en début de semaine à 63 500 vaccinations (hors vaccination des soignants) depuis la fin février. En visite sur un site du groupe aéronautique Safran dans les Yvelines, la ministre du Travail Elisabeth Borne a annoncé le 5 mai la levée de deux freins à la vaccination par la médecine du travail.