La vaccination en entreprise anti-Covid-19 peut démarrer, voici comment

Diplômée du Centre de formation des journalistes (CFJ) en 1989, après Science Pô Strasbourg et une maîtrise de Science politique, Cécile suit depuis 2010 les questions sociales (relations du travail, santé et sécurité, temps de travail, etc.) et l’enseignement supérieur (écoles d’ingénieurs, universités scientifiques, etc.) pour l’Usine nouvelle. Elle a travaillé auparavant sur les domaines de l’urbanisme, de l’environnement, de l’éducation, pour la revue Urbanismes, l’Evénement du Jeudi, le Nouvel observateur, France Soir, Le Monde, Le Monde de l’éducation et Géo.

