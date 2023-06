«La troisième partie de carrière est un impensé», regrette l'économiste Hippolyte d'Albis

L'Usine-Nouvelle - En France, le taux d’emploi des 55-64 ans est faible : 56 %. Hormis par l’âge légal de la retraite, comment peut-on l’expliquer ?

Hippolyte d'Albis - Il est certes plus faible que dans les autres pays européens, mais augmente structurellement depuis vingt ans, sous l’effet de trois facteurs. Le premier, c’est l’élévation du niveau de formation initiale. Les générations de seniors qui arrivent sont mieux formées, plus employables et ont commencé à travailler plus tard. Cette mécanique leur permet de rester plus longtemps sur le marché du travail. Le deuxième, c’est l’amélioration de la santé, car le décrochage du marché du travail entre 55 et 64 ans s’explique souvent par un problème de santé. Enfin, troisième facteur, primordial selon moi : la féminisation du monde du travail. Des générations de femmes ont davantage travaillé que les précédentes. À 55 et 64 ans, elles sont aujourd’hui toujours en emploi. Pour l’ensemble des pays de l’OCDE, l’amélioration du niveau de formation et de l’espérance de vie explique les deux tiers de l’augmentation du taux d’emploi. C’est assez colossal ! En France, au plus bas, à la fin des années 1990, le taux d’emploi des seniors était inférieur de près de 30 points à celui d’aujourd’hui. Le retournement date de ces années-là, lorsque les baby-boomeurs en emploi ont atteint l’âge d’être seniors.

[...]