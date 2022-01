“La transition énergétique n’a jamais existé”, estime l'historien des techniques et de l’environnement Jean-Baptiste Fressoz

© Herve Boutet Jean-Baptiste Fressoz est historien chercheur au CNRS. Il a coécrit, avec Fabien Locher, « Les Révoltes du ciel : une histoire du changement climatique, XVe-XXe siècle », paru aux éditions du Seuil en 2020.

L'Usine Nouvelle. - « Le problème de la transition énergétique est qu’elle projette un passé qui n’existe pas sur un futur qui reste fantomatique », écrivez-vous dans un article des « Annales des mines ». Pourquoi ?

Jean Baptiste Fressoz. - La manière classique de raconter l’histoire de l’énergie est de se centrer sur les transitions : celle du bois au charbon pendant la révolution industrielle, du charbon au pétrole au XXe siècle. Et aujourd’hui on assisterait à une troisième transition, vers les renouvelables et-ou le nucléaire. Le problème est que cette histoire est totalement fausse. Au XIXe siècle, plus les économies consomment de charbon, plus elles consomment de bois, notamment dans les mines de charbon et les chemins de fer. Les mines de charbon anglaises utilisent davantage de bois pour étayer les galeries en 1900 que l’Angleterre n’en brûlait en 1750. La consommation a été multipliée par six. Comme transition énergétique on fait mieux... Même phénomène pour le pétrole, qui ne remplace absolument pas le charbon. Les voitures, les routes en béton sont des gouffres à charbon au XXe siècle. Bref, l’histoire matérielle de l’humanité n’est pas une histoire de transition, mais de dynamiques symbiotiques d’accumulation de toutes les matières. D’ailleurs, le thème de la transition est complètement absent chez les experts – géologues, économistes, forestiers – jusque dans les années 1960.

