«La technologie Hyperloop a besoin de beaucoup plus de temps», estime le PDG de Nevomo Przemek Ben Paczek

[Hyperloop, 10 ans de promesses 3/3] La start-up d’origine polonaise a réalisé début septembre les premiers essais de son train à sustentation magnétique – utilisant la technologie Maglev – qui pourra fonctionner sur le réseau ferroviaire traditionnel. Les véhicules MagRail ont atteint la vitesse de 135 km/h sur une voie d’essai de plus de 700 mètres, et ont démontré une lévitation et un guidage magnétique stables sur l’infrastructure ferroviaire. À terme, les trains de passagers MagRail devraient rouler jusqu’à 550 km/h sur les voies de chemin de fer. Przemek Ben Paczek, PDG et co-fondateur de Nevomo, a accordé un entretien exclusif à L’Usine Nouvelle.