La Suède, le pays où les innovateurs sont rois

Sur un banc, au bord du plan d’eau de l’université d’Umeå, où se reflètent de petits bâtiments de briques et des arbres qui bourgeonnent à peine en cette fin de mois de mai, Sophie Tronnet se remémore avec émotion le 7 octobre 2020. « Quand la bonne nouvelle est tombée, tout à coup, on s’en fichait du Covid. On est allé acheter des bouteilles de champagne et on a fêté ça. On était au moins une cinquantaine. » L’attribution du prix Nobel de chimie à Emmanuelle Charpentier et à sa comparse américaine Jennifer Doudna, pour la découverte du Crispr-Cas9, ces fameux ciseaux génétiques, a mis en joie le centre Molecular infection medicine Sweden (Mims) de l’université d’Umeå.