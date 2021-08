La stratégie de Rafaèle Tordjman pour renforcer l’écosystème biotech français

15 jours gratuits et sans engagement

C’est l’une des mesures du plan Innovation Santé 2030 doté d’environ sept milliards d’euros et annoncé fin juin par le président de la République Emmanuel Macron. Pour accroître la visibilité de la France auprès des investisseurs et des talents et contribuer à faire du pays la première nation innovante en santé en Europe, l’écosystème des biotechs tricolores s’est doté d’une ambassadrice, la dirigeante du fonds de capital-risque Jeito Capital, Rafaèle Tordjman.