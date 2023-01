La start-up MagREEsource va ouvrir un site pilote de recyclage d'aimants à base de terres rares à Grenoble

Au-delà de ses bénéfices écologiques, le recyclage peut aussi être un outil de souveraineté. C’est pour concrétiser cette idée dans le domaine des aimants permanents – ces petites pièces composées de terres rares et dont les propriétés magnétiques sont quasiment incontournables dans les moteurs électriques les plus performants – que la start-up MagREEsource prévoit d’ouvrir, dès le second semestre 2023, un premier site pilote capable de recycler 50 tonnes d’aimants par an. Née à partir de recherches effectuées au l’Institut Néel du CNRS, où elle est encore hébergée à Grenoble (Isère), la jeune pousse annonce ce mardi 10 janvier être parvenue à lever 5 millions d’euros. Elle espère ensuite édifier une usine à l’échelle industrielle (500 tonnes par an) en 2027 en France.

Répondre au quasi-monopole chinois

