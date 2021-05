La start-up française Shift Technology rejoint le club des licornes avec ses solutions d'IA

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Dado Ruvic Shift Technology est spécialisé dans la détection des fraudes à l'assurance grâce à l’intelligence artificielle. /Photo d'archives/REUTERS/Dado Ruvic

Shift Technology, spécialisée dans la détection des fraudes à l'assurance grâce à l’intelligence artificielle, a bouclé une levée de fonds de 220 millions de dollars (environ 183 millions d'euros). Ce tour de table, annoncé jeudi 6 mai, permet à l'entreprise française de figurer parmi les « licornes », ces start-up valorisées à plus d'un milliard de dollars

13e licorne française

Ce nouveau financement porte à 320 millions de dollars (soit 266 millions d'euros) le montant total des investissements dans Shift Technology, qui a notamment comme clients l'assureur français Axa, le japonais MS&AD ou encore le hongkongais FWD Group. « Grâce à cette très belle levée réalisée malgré la crise, Shift devient la 13e licorne de la French Tech ! », a salué dans un communiqué Cédric O, secrétaire d’État chargé de la Transition numérique.

L'opération a été menée par Advent International, via Advent Tech, auquel ont participé Avenir Growth et Bpifrance, via son fonds Large Venture. Des investisseurs historiques ont également contribué : Accel, Bessemer Venture Partners, General Catalyst et Iris Capital.

Créée en 2014, Shift Technology entend créer d’ici deux ans en France « le plus important pôle mondial de data science dédié au secteur de l’assurance, constitué de plus de 300 data scientists ». A LIRE AUSSI La French tech et la French fab veulent faire des petits ensemble

Soutien actif du gouvernement

Les start-up qui constituent la French Tech bénéficient du soutien actif du gouvernement qui souhaite faire de ces entreprises innovantes des leaders technologiques de rang mondial. Parmi les mesures mises en place pour accompagner ce mouvement figure le « French Tech Visa » qui a pour vocation d'attirer en France les talents étrangers.

L'État est aussi intervenu auprès de ces start-up au début de la pandémie de Covid-19, avec un soutien au financement d'environ 500 millions d'euros. Selon le baromètre EY, publié en janvier, les start-up françaises ont réalisé l'an dernier 620 opérations de levées de fonds, pour un montant de 5,4 milliards d'euros, en progression de 7 % en valeur par rapport à 2019, malgré une baisse de 16 % en volume. A LIRE AUSSI French Tech, très haut débit... La stratégie numérique française passée au crible par la Cour des comptes

Avec Reuters (Hayat Gazzane et Mathieu Rosemain, édité par Jean-Michel Bélot)