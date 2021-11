La start-up française Quandela lève 15 millions d’euros pour son ordinateur quantique à photons

Le quantique français a la cote auprès des investisseurs. La pépite Quandela a annoncé le 16 novembre avoir levé 15 millions d’euros, un peu plus d’un an après avoir bouclé un tour d’amorçage de 1,5 million en juillet 2020. La pépite du plateau de Saclay (Essonne) rejoint ainsi ses compatriotes C12 Quantum Electronics et Pasqal, qui ont respectivement levé 8,8 et 25 millions d’euros cette année. Les financements pourvus par le fonds d’investissement deeptech Omnes, le Fonds Innovation Défense et le fonds spécialisé Quantonation vont permettre à la start-up – dont la salle blanche est à Palaiseau et le showroom à Massy, dans l’Essonne – de continuer le développement logiciel et matériel de son processeur quantique, qui utilise des photons en guise de qubits.