La start-up américaine Anellotech développe un plastique PET 100% végétal

Le plastique végétal a la cote. Et pour cause : il émet moins de gaz à effet de serre à la production que son cousin pétrosourcé. De quoi expliquer l’intérêt des industriels pour ce type de résine – même si elle n’est pas toujours recyclable –, engagés dans une démarche de réduction de leur empreinte carbone. C’est dans ce contexte que le producteur de boissons Suntory et Anellotech, une start-up américaine de la chimie verte, ont annoncé fin 2021 le développement d’un prototype de bouteilles à partir d’un bio-polyéthylène téréphtalate (bio PET).