La souveraineté numérique vue par les industriels

En lançant l’observatoire Technologies & souveraineté numérique début juin, Télécom Paris a publié une étude sur la perception du sujet par six industriels partenaires. Pour Capgemini Invent, EDF, Renault, Orange Business Services, Thales et le Crédit agricole, la souveraineté est plus une question de transparence et de réversibilité que de stricte indépendance.