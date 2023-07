La solution de Welinq pour doper les qubits

C’est la dernière-née des start-up du quantique français. Créé début 2022 au laboratoire Kastler Brossel (LKB), Welinq a fait son nid. Hébergée au campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université, à Paris, l'entreprise a sécurisé un financement de 5 millions d’euros, emploie six personnes et veut doubler son effectif d’ici à la fin de l’année. La pépite s’est déjà fait un nom dans le petit milieu. Sa solution doit permettre de connecter plusieurs calculateurs en échangeant des qubits sans altérer leur état quantique. Une promesse immense : relier de la sorte des ordinateurs devrait permettre d’en agréger les ressources. Et, peut-être, d’obtenir un avantage quantique sans passer par la création d’un processeur de grande échelle.

Commercialiser la solution au plus vite

[...]