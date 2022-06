La solution de Safran pour lutter contre les feux de batteries au lithium dans les avions

Le risque d’incendie de batteries au lithium fait partie des problématiques de sécurité aérienne prises de plus en plus au sérieux. Au point d’attirer l’attention de l’équipementier et motoriste Safran. L’industriel profite du salon « Aircraft Interiors », organisé à Hambourg (Allemagne) du 14 au 16 juin, pour mieux faire connaître une solution lancée à l’été 2021 et dont le potentiel commercial est jugé prometteur : un conteneur coupe-feu dédié à ces incendies incontrôlables.

