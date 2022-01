La solution aux difficultés de recrutement repose sur la créativité des branches, selon le Cese

© Laurent Rousselle Les branches pourraient proposer aux petites entreprises des accords limitant les horaires atypiques ou les contrats précaires.

Et si les branches professionnelles reprenaient la main sur certaines règles du travail pour les améliorer, afin de répondre aux difficultés de recrutement ? En limitant les horaires atypiques ou les contrats courts, en s’attaquant à l’égalité femmes-hommes, en distribuant des chèques-déjeuner ? Ce sont quelques-unes des propositions faites par le Conseil économique, social et environnemental (Cese) dans son rapport sur « Les métiers en tension » remis mercredi12 janvier au Premier ministre.

Selon une étude de la Dares, c’est le manque d’attractivité (rémunération et conditions de travail) de certains métiers qui explique l’aggravation des difficultés de recrutements depuis 2015. Le fait de ne pas disposer d’un nombre suffisant de personnes formées, cause importante et classique des tensions ne s'est, en revanche, pas aggravé.

